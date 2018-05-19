Теннисист Надаль выступил против вешалок для полотенец на матчах
«Иногда люди в нашем спорте занимаются ерундой. Это не улучшает теннис. Болбои же для чего-то нужны», — приводит слова Надаля The Times.
Он отметил, что понимает необходимость продвигать спорт вперёд и внедрять нововведения.
«Однако не думаю, что такая новинка будет полезна и окажет влияние на игру. Они хотят сократить время между розыгрышами, но мы должны ходить в глубину корта за полотенцем? В этом нет смысла», — добавил Надаль.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Медведев снялся с турнира ATP в Лионе.