Теннисист Надаль выступил против вешалок для полотенец на матчах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подверг критике эксперимент с вешалками для полотенец на матчах.

«Иногда люди в нашем спорте занимаются ерундой. Это не улучшает теннис. Болбои же для чего-то нужны», — приводит слова Надаля The Times.

Он отметил, что понимает необходимость продвигать спорт вперёд и внедрять нововведения.

«Однако не думаю, что такая новинка будет полезна и окажет влияние на игру. Они хотят сократить время между розыгрышами, но мы должны ходить в глубину корта за полотенцем? В этом нет смысла», — добавил Надаль.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Медведев снялся с турнира ATP в Лионе.