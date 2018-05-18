Российский теннисист Медведев снялся с турнира ATP в Лионе

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Российский теннисист Даниил Медведев отказался от выступления на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Лионе.

Об этом сообщает Tennis World USA

Вместо Медведева в основную сетку турнира заявлен серб Душан Лайович. 

Турнир ATP в Лионе пройдёт с 18 по 26 мая.

Ранее россиянка Мария Шарапова впервые в текущем сезоне одержала победу над теннисисткой, входящей в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

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