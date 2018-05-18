Шарапова впервые в сезоне обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA
Россиянка Мария Шарапова впервые в текущем сезоне одержала победу над теннисисткой, входящей в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
- Reuters
Об этом сообщает WTA Insider.
В четвертьфинале турнира в Риме Шарапова обыграла латвийку Елену Остапенко, занимающую шестую строчку в рейтинге от 14 мая.
Следующей соперницей россиянки в Риме может стать либо первая ракетка мира Симона Халеп, либо Каролин Гарсия, занимающая седьмое место.
Ранее Шарапова поделилась впечатлениями от победы над Остапенко.
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