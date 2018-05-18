Шарапова впервые в сезоне обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA

Россиянка Мария Шарапова впервые в текущем сезоне одержала победу над теннисисткой, входящей в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает WTA Insider.

В четвертьфинале турнира в Риме Шарапова обыграла латвийку Елену Остапенко, занимающую шестую строчку в рейтинге от 14 мая.

Следующей соперницей россиянки в Риме может стать либо первая ракетка мира Симона Халеп, либо Каролин Гарсия, занимающая седьмое место.

Ранее Шарапова поделилась впечатлениями от победы над Остапенко.