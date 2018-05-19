Сборная Швеции забросила шесть безответных шайб команде США в полуфинале ЧМ

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Сборная Швеции разгромила национальную команду США в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Дании.
Сборная Швеции забросила шесть безответных шайб команде США в полуфинале ЧМ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе сборной Швеции дубль оформил Виктор Арвидссон (15-я и 52-я минуты), ещё по разу отличились Магнус Паяарви (28-я), Патрик Хёрнквист (31-я), Маттиас Янмарк (31-я) и Адриан Кемпе (58-я минута).

Голкипер шведской команды Андерс Нильссон сохранил ворота в неприкосновенности, отразив 39 бросков.

В матче за титул чемпионов мира Швеция сразится с победителем пары Канада —Швейцария. Начало матча — в 20:15.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что сборная Белоруссии по хоккею примет участие в домашнем чемпионате мира 2021 года, даже если не успеет самостоятельно вернуться в высший дивизион.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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