Тренер ПБК ЦСКА Итудис: Воронцевич, скорее всего, выбыл до конца сезона
«По словам наших врачей, Воронцевич получил тяжёлую травму. Он, скорее всего, не успеет восстановиться к «Финалу четырёх» Единой лиги ВТБ, если ЦСКА туда выйдет», — цитирует Итудиса ТАСС.
По словам главного тренера, точный срок реабилитации станет ясен после обследования. Он также заверил, что операция спортсмену не понадобится.
Ранее Итудис прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в полуфинале баскетбольной Евролиги.