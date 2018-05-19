Тренер ПБК ЦСКА Итудис: Воронцевич, скорее всего, выбыл до конца сезона

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что баскетболист Андрей Воронцевич получил серьёзную травму плеча.

«По словам наших врачей, Воронцевич получил тяжёлую травму. Он, скорее всего, не успеет восстановиться к «Финалу четырёх» Единой лиги ВТБ, если ЦСКА туда выйдет», — цитирует Итудиса ТАСС.

По словам главного тренера, точный срок реабилитации станет ясен после обследования. Он также заверил, что операция спортсмену не понадобится.

Ранее Итудис прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в полуфинале баскетбольной Евролиги.