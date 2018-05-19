Тренер ПБК ЦСКА Итудис: Воронцевич, скорее всего, выбыл до конца сезона

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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что баскетболист Андрей Воронцевич получил серьёзную травму плеча.

«По словам наших врачей, Воронцевич получил тяжёлую травму. Он, скорее всего, не успеет восстановиться к «Финалу четырёх» Единой лиги ВТБ, если ЦСКА туда выйдет», — цитирует Итудиса ТАСС.

По словам главного тренера, точный срок реабилитации станет ясен после обследования. Он также заверил, что операция спортсмену не понадобится.

Ранее Итудис прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в полуфинале баскетбольной Евролиги.

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