Тренер Итудис: баскетбольному ЦСКА не хватило мышц в матче с «Реалом»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в полуфинале баскетбольной Евролиги.

«Реал» играл лучше нас, они заслужили победу. Мы начали решительно, контролировали ход матча в первой четверти. Во втором отрезке не справились с защитой, и за четыре минуты проиграли 17 очков. И если учитывать последнюю четверть, мы выглядели не очень хорошо», — цитирует Итудиса «Матч ТВ».

Он также сказал, что его беспокоило недостаток мышечной массы у баскетболистов ЦСКА в сравнении с представителями мадридского клуба.

«Это беспокоило меня на протяжении всей игры. Необходимо делать корректировки по ходу матча, например, если начинается контактная силовая игра. Нам не хватило мышечной массы в плане защиты», — заявил Итудис.

Ранее ЦСКА уступил мадридскому «Реалу» в полуфинале баскетбольной Евролиги.