Хоккеист «Вегаса» повторил достижение Ларионова в плей-офф НХЛ

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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо отдал результативную передачу в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс».

Таким образом, у Маршессо стало 18 очков в розыгрыше Кубка Стэнли. Он повторил рекорд по очкам, набранным в первый свой плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ранее отметка в 18 очков покорялась Джуду Друэну («Нью-Йорк Айлендерс», 1975 год) и Игорю Ларионову («Сан-Хосе Шаркс», 1994 год).

Другой форвард «Вегаса», Райлли Смит, записал в свой актив уже 16 очков в текущем плей-офф. 

Ранее «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Виннипег Джетс» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

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