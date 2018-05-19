Хоккеист «Вегаса» повторил достижение Ларионова в плей-офф НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо отдал результативную передачу в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс».

Таким образом, у Маршессо стало 18 очков в розыгрыше Кубка Стэнли. Он повторил рекорд по очкам, набранным в первый свой плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ранее отметка в 18 очков покорялась Джуду Друэну («Нью-Йорк Айлендерс», 1975 год) и Игорю Ларионову («Сан-Хосе Шаркс», 1994 год).

Jonathan Marchessault of the @GoldenKnights matched the NHL record for most points by a player with a franchise in its first-ever postseason. #NHLStats#StanleyCuppic.twitter.com/Npe1Npz5fc — NHL Public Relations (@PR_NHL) 19 мая 2018 г.

Другой форвард «Вегаса», Райлли Смит, записал в свой актив уже 16 очков в текущем плей-офф.

Ранее «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Виннипег Джетс» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.