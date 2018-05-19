«Вегас» в третий раз обыграл «Виннипег» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

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«Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Виннипег Джетс» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Вильям Карлссон, Томаш Носек и Райлли Смит.

У проигравших отличились Патрик Лайне и Тайлер Майерс.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 20 мая.

Ранее Николишин оценил выступление хоккеистов из НХЛ в составе сборной России на ЧМ.

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