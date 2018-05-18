Николишин оценил выступление хоккеистов из НХЛ в составе сборной России на ЧМ

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Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и бронзовый призёр Игр-2002 в составе сборной России Андрей Николишин высказал мнение о выступлении представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за национальную команду на чемпионате мира 2018 года в Дании.

«Не могу сказать, что ждал от них фееричной игры. Павел Бучневич, Никита Сошников и Никита Зайцев не были лидерами своих команд по ходу сезона. При этом Павел неплохо смотрелся в «Нью-Йорк Рейнджерс», это потенциально сильный игрок. Но на первенстве планеты он не смог раскрыться до конца», — рассказал Николишин RT.

Он отметил, что в игре Зайцева было много брака, а Артём Анисимов выступил не слабее своего уровня.

«Мы не увидели того Зайцева, который бы удачно действовал в первой пятёрке большинства и разыгрывал комбинации. А если кто-то думал, что Анисимов наберёт за турнир столько же очков, сколько Коннор Макдэвид, то он явно ошибался. Он действовал очень надёжно и уверенно», — добавил эксперт.

Ранее Николишин заявил, что на чемпионате мира судьи принимали верные решения.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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