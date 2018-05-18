Николишин: на ЧМ по хоккею судьи принимали верные решения

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России по хоккею Андрей Николишин дал оценку работе судей и прокомментировал удаление Кирилла Капризова в овертайме матча с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года в Дании.

«Нет разницы, было совершено нарушение в первом периоде или в овертайме, на групповом этапе или в четвертьфинале. Трактовка эпизодов чёткая и ясная. Я понимаю обиду Сергея Андронова, ведь каждое его удаление сопровождалось голом противников, но судьи принимали верные решения. Конечно, такие эпизоды могут по-другому рассматриваться в КХЛ. В ЦСКА и СКА не привыкли, что за такое можно отправиться на скамейку штрафников. На чемпионате мира же все равны», — рассказал Николишин RT.

Он отметил, что согласен с решением арбитра, удалившего Кирилла Капризова в овертайме матча с канадцами.

«В момент броска он положил сопернику клюшку на верхнюю руку. Это нарушение. Очень странно читать слова Артёма Анисимова, который заявил: «Дешёвое удаление, но оно было». Считаю, что говорить так — некрасиво», — добавил эксперт.

Ранее Николишин оценил выступление сборной России по хоккею на ЧМ-2018.