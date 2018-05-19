Федерация бокса России получила престижную премию «Лучшие социальные проекты России»

Короткая ссылка
Церемония награждения победителей премии «Лучшие социальные проекты России» состоялась в Твери 18 мая.
Федерация бокса России получила престижную премию «Лучшие социальные проекты России»

    В рамках программы, которая была создана в поддержку курса правительства России на укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса, Федерация бокса России была номинирована в категории «Поддержка спорта и здорового образа жизни».

    Организация представила жюри проект «День Бокса» — ежегодный праздник спорта, инициированный Федерацией, который страна отмечает 22 июля.

    От имени Федерации награды получил руководитель департамента по связям с общественностью Виталий Шильников.

    Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу арестован за кражу алкоголя.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Бокс/ММА
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Агрегатор новостей 24СМИ
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных