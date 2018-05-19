Федерация бокса России получила престижную премию «Лучшие социальные проекты России»

Церемония награждения победителей премии «Лучшие социальные проекты России» состоялась в Твери 18 мая.

В рамках программы, которая была создана в поддержку курса правительства России на укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса, Федерация бокса России была номинирована в категории «Поддержка спорта и здорового образа жизни».

Организация представила жюри проект «День Бокса» — ежегодный праздник спорта, инициированный Федерацией, который страна отмечает 22 июля.

От имени Федерации награды получил руководитель департамента по связям с общественностью Виталий Шильников.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу арестован за кражу алкоголя.