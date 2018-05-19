Буре: нужно увеличивать конкуренцию в КХЛ
«Что касается конкуренции в КХЛ, то, конечно, чем меньше команд, тем больше квалифицированных игроков будет играть», — приводит слова Буре РИА Новости.
Он отметил, что если будет больше равных по силе команд, то борьба в лиге будет упорнее.
«Растёшь ты только тогда, когда играешь с равным или более сильным. Это, естественно, потом скажется и на сборной, так как есть четырёхлетний план подготовки к Олимпиаде-2022. Если будет конкуренция в КХЛ, то ребята будут приобретать опыт, который поможет им играть на высоком уровне на чемпионатах мира и Олимпийских играх», — подчеркнул Буре.
Он добавил, что хоккеисты сборной России старались и боролись до конца на чемпионате мира в Дании.
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