Буре: нужно увеличивать конкуренцию в КХЛ

Чемпион мира и двукратный призёр Олимпиад Павел Буре заявил, что Федерация хоккея России (ФХР) имеет четырёхлетний план подготовки в Играм 2022 года в Пекине.

«Что касается конкуренции в КХЛ, то, конечно, чем меньше команд, тем больше квалифицированных игроков будет играть», — приводит слова Буре РИА Новости.

Он отметил, что если будет больше равных по силе команд, то борьба в лиге будет упорнее.

«Растёшь ты только тогда, когда играешь с равным или более сильным. Это, естественно, потом скажется и на сборной, так как есть четырёхлетний план подготовки к Олимпиаде-2022. Если будет конкуренция в КХЛ, то ребята будут приобретать опыт, который поможет им играть на высоком уровне на чемпионатах мира и Олимпийских играх», — подчеркнул Буре.

Он добавил, что хоккеисты сборной России старались и боролись до конца на чемпионате мира в Дании.

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