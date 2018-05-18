Воробьёв предположил, когда наступит ясность в вопросе его работы со сборной России по хоккею
«Что касается моей дальнейшей работы, то пока понимания нет, прошёл только первый день, всё будет зависеть от ФХР», — цитирует Воробьёва ТАСС.
Он также предположил, когда наступит ясность в этом вопросе.
«Хотел бы в первую очередь отдохнуть, потому что с 1 апреля я работаю в тяжелейшем режиме, переходя из олимпийской сборной в первую и обратно. Возможно, на следующей неделе будет уже больше ясности», — добавил Воробьёв.
Ранее Воробьёв заявил, что поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею стало самым обидным в его карьере.