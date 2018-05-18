Воробьёв предположил, когда наступит ясность в вопросе его работы со сборной России по хоккею

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Исполняющий обязанности главного тренера российской сборной по хоккею Илья Воробьёв сказал, что решение по продолжению работы в национальной команде будет зависеть от Федерации хоккея России.

«Что касается моей дальнейшей работы, то пока понимания нет, прошёл только первый день, всё будет зависеть от ФХР», — цитирует Воробьёва ТАСС.

Он также предположил, когда наступит ясность в этом вопросе.

«Хотел бы в первую очередь отдохнуть, потому что с 1 апреля я работаю в тяжелейшем режиме, переходя из олимпийской сборной в первую и обратно. Возможно, на следующей неделе будет уже больше ясности», — добавил Воробьёв.

Ранее Воробьёв заявил, что поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею стало самым обидным в его карьере.

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