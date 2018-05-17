Воробьёв назвал поражение от Канады самым обидным в его карьере

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв заявил, что поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею стало самым обидным в его карьере.

«Здесь очень высокий уровень турнира, необычный после Олимпиады. Очень-очень высокий. Мы бились, полностью отдавались, результат сами оценивайте. Выбора у нас не было, ребят собирали по крупицам. Сезон длинный, олимпийский, у многих травмы», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Он отметил, что именно командную игру сборной России можно назвать самым позитивным моментом чемпионата мира.

«Хотелось бы медали, но мы играли, отыгрывали, команда была рабочая. Сегодня самое обидное поражение в моей карьере. Мы могли обыграть эту Канаду, были близки, как никогда», — добавил тренер.

Ранее Сергей Андронов посетовал на судейство в матче Россия — Канада на ЧМ по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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