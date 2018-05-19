Чалов считает, что футбольным клубам стоит больше доверять молодым игрокам
«Конечно, тяжело уделять много времени молодым, когда у клуба высокие цели. Но посмотрите на турнирную таблицу — ЦСКА второй! Это доказывает, что молодёжи можно и нужно доверять», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что не знает, как ситуация будет складываться в дальнейшем, однако пожелал, чтобы молодым футболистам «доверяли больше и больше».
Ранее Чалов поделился впечатлениями от первой тренировки в составе национальной команды России.