Чалов считает, что футбольным клубам стоит больше доверять молодым игрокам

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов выразил мнение, что футбольным клубам стоит больше доверять молодым игрокам.

«Конечно, тяжело уделять много времени молодым, когда у клуба высокие цели. Но посмотрите на турнирную таблицу — ЦСКА второй! Это доказывает, что молодёжи можно и нужно доверять», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не знает, как ситуация будет складываться в дальнейшем, однако пожелал, чтобы молодым футболистам «доверяли больше и больше».

Ранее Чалов поделился впечатлениями от первой тренировки в составе национальной команды России.

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