Чалов считает, что футбольным клубам стоит больше доверять молодым игрокам

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов выразил мнение, что футбольным клубам стоит больше доверять молодым игрокам.

«Конечно, тяжело уделять много времени молодым, когда у клуба высокие цели. Но посмотрите на турнирную таблицу — ЦСКА второй! Это доказывает, что молодёжи можно и нужно доверять», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не знает, как ситуация будет складываться в дальнейшем, однако пожелал, чтобы молодым футболистам «доверяли больше и больше».

Ранее Чалов поделился впечатлениями от первой тренировки в составе национальной команды России.