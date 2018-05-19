Баскетболист ЦСКА Фридзон: матч за третье место — лишний

Баскетболист московского ЦСКА Виталий Фридзон считает, что не нужно проводить матч за третье место в Евролиге.

«Я уже говорил в прошлом году, что матч за третье место — лишний. Очень тяжело его играть после поражения в полуфинале. Это формальность, а игра ничего не решает и не даёт. Возможно, это только для зрителей», — цитирует Фридзона ТАСС.

Московский ЦСКА сыграет в матче за бронзу с литовским «Жальгирисом».

Ранее баскетболист московского ЦСКА Никита Курбанов сказал, чего не хватило армейцам для победы в матче 1/2 финала баскетбольной Евролиги с мадридским «Реалом».