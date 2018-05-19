Баскетболист ЦСКА Курбанов: в первую очередь, не получилась игра в защите

Баскетболист московского ЦСКА Никита Курбанов сказал, чего не хватило армейцам для победы в матче 1/2 финала баскетбольной Евролиги с мадридским «Реалом».

«Не получилось сыграть в защите так, как хотелось бы. Нападение может пойти, может нет. Понятно, что забить 80 очков для 40 минут — это достаточно, но пропустить 90 — это уже многовато. Так что думаю, в первую очередь, нам не хватило хорошей игры в защите», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

Он добавил, что многие атаки не заканчивались успехом из-за того, что начинали форсировать события для сокращения разрыва в счёте.

Ранее ЦСКА уступил мадридскому «Реалу» в полуфинале баскетбольной Евролиги.