Гандболистки «Ростова-Дона» победили «Динамо-Синару» и сыграют в финале Кубка России с «Кубанью»

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«Ростов-Дон» победил волгоградскую «Динамо-Синару» в полуфинале Кубка России по гандболу среди женских команд.

Встреча завершилась со счётом 37:23.

В финале ростовчанки встретятся с краснодарской «Кубанью», которая в другом полуфинале переиграла «Астраханочку» — 30:25. 

Финал и матч за третье место состоятся в Ростове-на-Дону в субботу.

Ранее гандболистки «Ростова-Дона» уступили румынскому клубу «Бухарест» в матче за третье место Лиги чемпионов.

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