«Ростов-Дон» уступил «Бухаресту» в матче за третье место гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд
Встреча завершилась со счётом 31:30 в пользу «Бухареста».
В составе «Ростов-Дона» самыми результативными стали Марина Судакова и Виктория Борщенко, отличившиеся по пять раз.
Таким образом, ростовский клуб не смог завоевать первые в своей истории медали Лиги чемпионов.
Победителем турнира стала венгерская команда «Дьёр», которая в финальном матче победила македонский клуб «Скопье» со счётом 27:26.
Ранее гандболистки «Ростов-Дона» не смогли пробиться в финал Лиги чемпионов.