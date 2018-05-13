«Ростов-Дон» уступил «Бухаресту» в матче за третье место гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд

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Гандболистки «Ростов-Дона» уступили румынскому клубу «Бухарест» в матче за третье место Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 31:30 в пользу «Бухареста».

В составе «Ростов-Дона» самыми результативными стали Марина Судакова и Виктория Борщенко, отличившиеся по пять раз.

Таким образом, ростовский клуб не смог завоевать первые в своей истории медали Лиги чемпионов.

Победителем турнира стала венгерская команда «Дьёр», которая в финальном матче победила македонский клуб «Скопье» со счётом 27:26.

Ранее гандболистки «Ростов-Дона» не смогли пробиться в финал Лиги чемпионов.

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