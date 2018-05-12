Гандболистки «Ростов-Дона» не смогли пробиться в финал Лиги чемпионов

«Ростов-Дон» потерпел поражение от македонского «Вардара» в полуфинале гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд.

Встреча завершилась со счётом 25:19.

В матче за третье место ростовчанки сыграют с румынским «Бухарестом».

За победу в «Финале четырёх» «Вардару» будет противостоять венгерский «Дьёр».

Ранее сообщалось, что «Ростов-Дон» второй раз подряд выиграл чемпионат России среди женских команд.