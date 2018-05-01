Гандболистки клуба «Ростов-Дон» второй раз подряд выиграли чемпионат России
«Ростов-Дон» одержал победу над тольяттинской «Ладой» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России по гандболу среди женских команд.
Встреча завершилась со счётом 26:21.
Самым результативным игроком в составе победительниц стала Ана Паула Родригес, забросившая восемь мячей.
Для ростовского клуба это вторая победа в чемпионате России подряд.
Ранее стали известны соперники российских гандболистов в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
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