Гандболистки клуба «Ростов-Дон» второй раз подряд выиграли чемпионат России

«Ростов-Дон» одержал победу над тольяттинской «Ладой» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России по гандболу среди женских команд.

Встреча завершилась со счётом 26:21. Самым результативным игроком в составе победительниц стала Ана Паула Родригес, забросившая восемь мячей. Для ростовского клуба это вторая победа в чемпионате России подряд. Ранее стали известны соперники российских гандболистов в квалификации чемпионата Европы 2020 года.