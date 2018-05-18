Моуринью: тем, кто меня очень не любит, придётся терпеть меня ещё много лет

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру.

«Вероятно, цвет моих волос не говорит всю правду. Может быть, люди думают, что я намного старше, чем есть. Может быть, потому, что я пришёл в большой футбол очень, очень, очень молодым. Может быть, люди думают, что мне 66. Мне не 66, мне 55. Даже тем, кто меня очень не любит, придётся терпеть меня ещё много лет», — приводит слова Моуринью BBC.

Португальский специалист начал свою тренерскую карьеру в 1986 году у себя на родине. С тех пор в разные годы он руководил такими известными командами, как «Бенфика», «Порту», «Челси», «Интер» и  «Реал». С 2016 года Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» Джанлуиджи Буффона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных