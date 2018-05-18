«Динамо» объявило о продлении контракта с Хохловым

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали и срок действия нового соглашения не разглашаются.

Отмечается, что вместе с Хохловым сотрудничество с клубом продлили члены тренерского штаба команды, а именно тренер Юрий Никифоров, тренер вратарей Евгений Плотников и тренер по физподготовке Петре Лазареску.

Хохлов возглавил «Динамо» в октябре 2017 года. По итогам сезона команда заняла восьмое место в РФПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» продлил контракт с Хосепом Гвардиолой.