«Динамо» объявило о продлении контракта с Хохловым

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Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали и срок действия нового соглашения не разглашаются.

Отмечается, что вместе с Хохловым сотрудничество с клубом продлили члены тренерского штаба команды, а именно тренер Юрий Никифоров, тренер вратарей Евгений Плотников и тренер по физподготовке Петре Лазареску. 

Хохлов возглавил «Динамо» в октябре 2017 года. По итогам сезона команда заняла восьмое место в РФПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» продлил контракт с Хосепом Гвардиолой.

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