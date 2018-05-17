«Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолой

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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

«Я очень счастлив и доволен. Работать здесь — одно удовольствие. Каждый день наслаждаюсь работой со своими игроками, в ближайшие годы мы вместе постараемся сделать всё возможное», — заявил тренер.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. По итогам сезона-2017/18 «горожане» стали чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в сезоне-2017/18.

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