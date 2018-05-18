Ралли-марафон «Дакар» впервые в истории пройдёт на территории одной страны
Как сообщает пресс-служба соревнований, гонка 2019 года будет проходить в Перу.
«Дакар-2019» стартует и финиширует в столице Перу — Лиме — и будет проходить с 6 по 17 января.
100% Peru. 100% Dakar.— DAKAR RALLY (@dakar) 18 мая 2018 г.
🗺 DAKAR 2019 🗺
➡ https://t.co/JH2E7Z9mVm#Dakar2019pic.twitter.com/65JoAFYns2
В прошлом году гонка проходила на территориях трёх стран — Боливии, Перу и Аргентины.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль даст старт престижной гонке «24 часа Ле-Мана».