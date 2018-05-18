Ралли-марафон «Дакар» впервые в истории пройдёт на территории одной страны

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Ралли-марафон «Дакар» в 2019 году впервые в истории соревнований пройдёт на территории одной страны.

Как сообщает пресс-служба соревнований, гонка 2019 года будет проходить в Перу.

«Дакар-2019» стартует и финиширует в столице Перу — Лиме — и будет проходить с 6 по 17 января.

В прошлом году гонка проходила на территориях трёх стран — Боливии, Перу и Аргентины.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль даст старт престижной гонке «24 часа Ле-Мана».

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