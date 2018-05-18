Защитник «Зенита-2» Анюков сыграл в футбол с осуждёнными в колонии

Защитник и тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Александр Анюков встретился с осуждёнными в исправительной колонии города Котласа Архангельской области и сыграл с ними в футбол.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

«Футболист знаменитого клуба провёл беседу с отбывающими наказание и ответил на интересующие вопросы. Самый главный касался предстоящего чемпионата мира — 2018, который совсем скоро начнётся в России», — говорится в заявлении.

Анюков вышел на поле в первом тайме в составе одной команды, в следующем — другой. Встреча завершилась с равным счётом.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал 259 сайтов с контрафактными билетами на ЧМ-2018 по футболу.