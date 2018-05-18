Экс-футболистки «Энергии» рассказали, что их бил тренер

Короткая ссылка
Отец бывшего футболиста сборной России Ивана Саенко, работавший тренером в женском воронежском клубе «Энергия», бил своих подопечных.

Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на бывших футболисток команды.

«В моей жизни один раз было рукоприкладство. Мне было лет 15-16. На базе воронежской «Энергии» было одно настоящее поле, остальные все искусственные. Нам сказали: «Если хотите тренироваться на базе, поле сами себе делайте», — рассказала Екатерина Ларина.

Она отметила, что футболистки сами копали поле, стелили газон, а тренер привозил семена из Германии.

«И был момент, когда мы стояли, шутили с девчонками, а я держала тележку. Он подошёл и просто дал мне леща. Мы вроде занимались делом... Я считаю, мне не мешал работать тот смех, за который я получила», — добавила Ларина.

Ещё одна экс-футболистка «Энергии», Екатерина Завадкина, утверждает, что Иван Саенко — старший однажды ударил её за то, что она «что-то не так сделала».

«Он стукнул меня палкой и сказал: «Если сейчас не будешь бегать, ещё сильнее получишь», — вспоминает Завадкина.

Ранее сообщалось, что в Аргентине выпустили буклет к ЧМ-2018 с информацией, как понравиться русским девушкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных