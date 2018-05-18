Экс-футболистки «Энергии» рассказали, что их бил тренер

Отец бывшего футболиста сборной России Ивана Саенко, работавший тренером в женском воронежском клубе «Энергия», бил своих подопечных.

Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на бывших футболисток команды.

«В моей жизни один раз было рукоприкладство. Мне было лет 15-16. На базе воронежской «Энергии» было одно настоящее поле, остальные все искусственные. Нам сказали: «Если хотите тренироваться на базе, поле сами себе делайте», — рассказала Екатерина Ларина.

Она отметила, что футболистки сами копали поле, стелили газон, а тренер привозил семена из Германии.

«И был момент, когда мы стояли, шутили с девчонками, а я держала тележку. Он подошёл и просто дал мне леща. Мы вроде занимались делом... Я считаю, мне не мешал работать тот смех, за который я получила», — добавила Ларина.

Ещё одна экс-футболистка «Энергии», Екатерина Завадкина, утверждает, что Иван Саенко — старший однажды ударил её за то, что она «что-то не так сделала».

«Он стукнул меня палкой и сказал: «Если сейчас не будешь бегать, ещё сильнее получишь», — вспоминает Завадкина.

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