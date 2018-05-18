Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Новосибирске
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.
«В 10-летнем контракте IIHF и канадской федерацией прописано, в каких странах пройдут все молодёжные чемпионаты мира. И там указано, что в 2023 году турнир пройдёт в Новосибирске. Таким образом, IIHF утвердила проведение турнира», — заявил Третьяк.
Ранее сообщалось, что Россия впервые в истории осталась без медалей взрослого, молодёжного и юношеского ЧМ по хоккею за сезон.