Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Новосибирске

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Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Новосибирске
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.

«В 10-летнем контракте IIHF и канадской федерацией прописано, в каких странах пройдут все молодёжные чемпионаты мира. И там указано, что в 2023 году турнир пройдёт в Новосибирске. Таким образом, IIHF утвердила проведение турнира», — заявил Третьяк.

Ранее сообщалось, что Россия впервые в истории осталась без медалей взрослого, молодёжного и юношеского ЧМ по хоккею за сезон.

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