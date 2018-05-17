Россия впервые в истории осталась без медалей взрослого, молодёжного и юношеского ЧМ по хоккею за сезон

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Сборные России по хоккею впервые в истории не завоевали ни одной награды на взрослом, молодёжном и юношеском чемпионатах мира на протяжении одного сезона.

Команда под руководством Ильи Воробьёва завершила выступление на мировом первенстве в Дании, проиграв Канаде со счётом 5:4 в четвертьфинале.

На юниорском чемпионате мира 2018 года, который прошёл в Челябинске и Магнитогорске, российская команда вылетела в 1/4 финала, проиграв сборной США со счётом 1:5.

На молодёжном первенстве в американском Баффало россияне — также в четвертьфинале — уступили хозяевам турнира со счётом 2:4.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею впервые с 2013 года осталась без медалей ЧМ.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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