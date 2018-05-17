Россия впервые в истории осталась без медалей взрослого, молодёжного и юношеского ЧМ по хоккею за сезон
Команда под руководством Ильи Воробьёва завершила выступление на мировом первенстве в Дании, проиграв Канаде со счётом 5:4 в четвертьфинале.
На юниорском чемпионате мира 2018 года, который прошёл в Челябинске и Магнитогорске, российская команда вылетела в 1/4 финала, проиграв сборной США со счётом 1:5.
На молодёжном первенстве в американском Баффало россияне — также в четвертьфинале — уступили хозяевам турнира со счётом 2:4.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею впервые с 2013 года осталась без медалей ЧМ.