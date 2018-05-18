ОКР поздравил Загитову с днём рождения
18 мая спортсменке исполнилось 16 лет.
«От всей души поздравляем с днём рождения и желаем нашей звёздочке крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей!» — говорится в сообщении.
Алине Загитовой —16!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 мая 2018 г.
От всей души поздравляем с днём рождения и желаем нашей звездочке крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей!#фигурноекатание#figureskating#Загитова#олимпийцыpic.twitter.com/D6H3zkmfB6
Ранее эксперт заявил, что победы российских фигуристок стали причиной призывов к изменениям в правилах.