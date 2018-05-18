ОКР поздравил Загитову с днём рождения

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Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил с днём рождения олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову.

18 мая спортсменке исполнилось 16 лет.

«От всей души поздравляем с днём рождения и желаем нашей звёздочке крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей!» — говорится в сообщении.

Ранее эксперт заявил, что победы российских фигуристок стали причиной призывов к изменениям в правилах.

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