Головин вошёл в список лучших молодых игроков Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучших молодых игроков Лиги Европы сезона-2017/18.

В список попал 21-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин, который отметился двумя голами в пяти матчах плей-офф турнира.

Также лучшими молодыми игроками признаны: Виктор Цыганков из киевского «Динамо», Джанлуиджи Доннарумма и Патрик Кутроне из «Милана», Адемола Лукман из «Эвертона», Уссем Ауар и Тонги Ндомбеле из «Лиона», Эшли Мэйтлэнд-Найлс из «Арсенала», Дайо Упаменкано из «РБ Лейпциг», Амаду Айдара из «Зальцбурга», Микель Ойарсабаль из «Реал Сосьедад» и Родри Эрнандес из «Вильярреала».

Ранее сообщалось, что полиция арестовала 21 болельщика после финала Лиги Европы УЕФА.