Полиция арестовала 21 болельщика после финала Лиги Европы УЕФА

Короткая ссылка
Полиция Лиона задержала 21 болельщика после финального матча Лиги Европы между французским «Марселем» и испанским «Атлетико».

Семь человек были арестованы за использование пиротехники, четверо — за применение насилия на трибунах, ещё четверо — за призывы к дракам и беспорядкам, трое — за драку перед мэрией Лиона, двое — за попытку выбежать на поле, ещё один — за ношение оружия.

18 человек из 21 — болельщики «Марселя», трое — поклонники местного «Лиона», сообщает Europe 1.

Ранее сообщалось, что болельщики французского «Марселя» разожгли фаеры и начали забрасывать ими поле стадиона «Стад де Люмьер» в Лионе перед началом матча с мадридским «Атлетико» в финале Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных