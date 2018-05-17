Полиция арестовала 21 болельщика после финала Лиги Европы УЕФА

Полиция Лиона задержала 21 болельщика после финального матча Лиги Европы между французским «Марселем» и испанским «Атлетико».

Семь человек были арестованы за использование пиротехники, четверо — за применение насилия на трибунах, ещё четверо — за призывы к дракам и беспорядкам, трое — за драку перед мэрией Лиона, двое — за попытку выбежать на поле, ещё один — за ношение оружия.

18 человек из 21 — болельщики «Марселя», трое — поклонники местного «Лиона», сообщает Europe 1.

Ранее сообщалось, что болельщики французского «Марселя» разожгли фаеры и начали забрасывать ими поле стадиона «Стад де Люмьер» в Лионе перед началом матча с мадридским «Атлетико» в финале Лиги Европы.