Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф с «Вашингтоном» он отразил 36 бросков из 38.
Второй звездой стал нападающий «молний» Брейден Пойнт, отметившийся голом и результативной передачей.
Третьей звездой назван российский форвард столичного клуба Евгений Кузнецов, ставший автором второй шайбы своей команды.
Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Вашингтон» и сравняла счёт в полуфинальной серии плей-офф НХЛ.