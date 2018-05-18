Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф с «Вашингтоном» он отразил 36 бросков из 38.

Второй звездой стал нападающий «молний» Брейден Пойнт, отметившийся голом и результативной передачей.

Третьей звездой назван российский форвард столичного клуба Евгений Кузнецов, ставший автором второй шайбы своей команды.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Вашингтон» и сравняла счёт в полуфинальной серии плей-офф НХЛ.