«Тампа» победила «Вашингтон» и сравняла счёт в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2.

Шайбы в составе победителей забросили Брэйден Поинт, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Энтони Серелли. Россиянин Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

У столичного клуба шайбы забросили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:2. Следующая игра пройдёт 19 мая.

Ранее сообщалось, что «Вегас» дома обыграл «Виннипег» и повёл в серии полуфинала Кубка Стэнли.

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