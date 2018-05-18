«Тампа» победила «Вашингтон» и сравняла счёт в полуфинальной серии плей-офф НХЛ
Встреча завершилась со счётом 4:2.
Шайбы в составе победителей забросили Брэйден Поинт, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Энтони Серелли. Россиянин Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.
У столичного клуба шайбы забросили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:2. Следующая игра пройдёт 19 мая.
Ранее сообщалось, что «Вегас» дома обыграл «Виннипег» и повёл в серии полуфинала Кубка Стэнли.