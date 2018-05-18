Ниггли: вопрос восстановления РУСАДА может быть решён в самое ближайшее время
«Мы продолжаем работу с российскими властями, буквально каждую неделю есть какой-то прогресс. По моему видению, вопрос восстановления РУСАДА может быть решён в самое ближайшее время. Это в интересах российских атлетов, мы над этим работаем», — заявил Ниггли на пресс-конференции.
Он отметил, что по данному вопросу между WADA и российской стороной идёт постоянный обмен документацией.
«Возможно, полученное нами письмо будет самым важным в этом процессе. Но пока я не могу ничего комментировать, ждём рекомендаций от комитета по соответствию», — добавил гендиректор WADA.
Ранее СМИ сообщили, что спортивные организации на исполкоме WADA настаивали на восстановлении РУСАДА.