Ниггли: вопрос восстановления РУСАДА может быть решён в самое ближайшее время

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть решён в самое ближайшее время.

«Мы продолжаем работу с российскими властями, буквально каждую неделю есть какой-то прогресс. По моему видению, вопрос восстановления РУСАДА может быть решён в самое ближайшее время. Это в интересах российских атлетов, мы над этим работаем», — заявил Ниггли на пресс-конференции.

Он отметил, что по данному вопросу между WADA и российской стороной идёт постоянный обмен документацией.

«Возможно, полученное нами письмо будет самым важным в этом процессе. Но пока я не могу ничего комментировать, ждём рекомендаций от комитета по соответствию», — добавил гендиректор WADA.

Ранее СМИ сообщили, что спортивные организации на исполкоме WADA настаивали на восстановлении РУСАДА.

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