Третьяк назвал спорным удаление Капризова в овертайме матча ЧМ с Канадой

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал удаление Кирилла Капризова в овертайме матча с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

«Спорное было удаление в овертайме. Я никого не осуждаю, просто свои мысли говорю. В овертайме не дают такие удаления, какое дали Капризову. А если ты даёшь, то и на Павле Дацюке должны были давать, когда его там держали, стопроцентное было удаление», — приводит слова Третьяка РИА Новости.

Он отметил, что подобный эпизод произошёл и в финале Игр-2018.

«Два раза в концовке решающих матчей нас оставляют в меньшинстве, это наводит на мысли. Я не говорю, что судьи плохо работали, они нормально судили, но я констатирую факт. В овертайме сомнительные удаления не дают», — добавил глава ФХР.

Ранее Илья Воробьёв прокомментировал удаление Капризова в овертайме матча Россия — Канада на ЧМ по хоккею.

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