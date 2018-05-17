Канадский хоккеист О'Райлли: против сборной России никогда не бывает легко

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли прокомментировал победу над национальной командой России в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Дании.

«Здорово и приятно, что, как и на прошлом чемпионате, выиграли у России в плей-офф», — приводит слова О'Райлли Sport24.

Он отметил, что для его поколения игра и победа над сборной России является знаковой.

«В составе сборной России, как и в нашей команде, играют отличные хоккеисты. Это всегда настоящая битва, против России никогда не бывает легко», — добавил канадец.

Ранее Сергей Андронов посетовал на судейство в матче Россия — Канада на ЧМ по хоккею.