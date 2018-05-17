Дацюк об удалении Капризова: если я когда-нибудь буду судьёй, то дам оценку этому эпизоду
Нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк прокомментировал удаление Кирилла Капризова в овертайме матча с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.
«Если я когда-нибудь буду судьёй, то дам оценку этому эпизоду. А так, я пока хоккеист, всякое бывает. Судья заметил или не заметил — не знаю», — приводит слова Дацюка «Чемпионат».
Ранее Капризов прокомментировал своё удаление в овертайме матча Россия — Канада на ЧМ по хоккею
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