Дадонов: не увидел, что канадцы были намного сильнее нас

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Нападающий сборной России по хоккею Евгений Дадонов прокомментировал поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Дании.

«Не увидел, что канадцы были намного сильнее нас. Им повезло в некоторых голах, нам повезло, что мы забили. Равная игра — 4:4 после 60 минут. К Игорю Шестёркину претензий не должно быть, все свои броски он сегодня отбил. Нужно было немного повнимательнее быть на добивании, подчищать пятак», — приводит слова Дадонова «Чемпионат».

Как отметил нападающий, он понимает, что за таким результатом последует критика в адрес команды.

«Считаю, у нас была достойная команда. Чего-то нам, конечно, не хватило для достижения высшей цели, но мы могли рассчитывать на большее. Мы с любым соперником могли играть — это показали все матчи. Так получилось, могло пойти в другую сторону», — добавил хоккеист.

Ранее Кирилл Капризов прокомментировал своё удаление в овертайме матча Россия — Канада на ЧМ по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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