«Амкар» обыграл «Тамбов» в первом стыковом матче за право выступления в РФПЛ

Пермский «Амкар» на своём поле одержал победу над «Тамбовом» в первом стыковом матче за право выступления в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне 2018/2019.

Встреча завершилась со счётом 2:0. Победу пермяками принесли голы Януша Гола и Сергея Балановича. Ответная игра состоится 20 мая в Тамбове. Ранее сообщалось, что «Енисей» разгромил «Анжи» в первом стыковом матче за право сыграть в РФПЛ.