«Амкар» обыграл «Тамбов» в первом стыковом матче за право выступления в РФПЛ
Пермский «Амкар» на своём поле одержал победу над «Тамбовом» в первом стыковом матче за право выступления в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне 2018/2019.
Встреча завершилась со счётом 2:0.
Победу пермяками принесли голы Януша Гола и Сергея Балановича.
Ответная игра состоится 20 мая в Тамбове.
Ранее сообщалось, что «Енисей» разгромил «Анжи» в первом стыковом матче за право сыграть в РФПЛ.
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