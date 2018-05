Моуринью считает, что «Реалу» запрещено продавать Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о возможном уходе из мадридского «Реала» нападающего Криштиану Роналду.

«Я убеждён, что «Реал» не может продать Роналду. Это запрещено. Он обязан оставаться в клубе, пока они не разрешат ему уйти. Потом он сможет провести сезон в США или в другой стране, где будет наслаждаться жизнью. Сейчас дверь для трансфера закрыта», — приводит слова Моуринью Four Four Two.

Он отметил, что сомневается в возможности возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Не думаю, что это возможно. Все знают его историю в Манчестере, как его здесь любят. Есть игроки, которые не смогут отказать клубу, если бы была возможность перейти», — добавил специалист.

