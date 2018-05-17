Венгер рассказал, почему Роналду не перешёл в «Арсенал» в 2003 году

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему в 2003 году не состоялся переход португальского нападающего Криштиану Роналду из лиссабонского «Спортинга».

«Роналду был здесь со своей матерью, и мы были близки к тому, чтобы заполучить его. Потом в борьбу вступил «Манчестер Юнайтед», они провели встречу со «Спортингом» в Лиге чемпионов, где Криштиану себя хорошо проявил, и его приобрели», — приводит слова Венгера официальный сайт «Арсенала».

Он также добавил, что они не могли себе позволить купить 18-летнего футболиста за £12 млн, в отличие от клуба из Манчестера.

Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона после 22 лет работы, рассказал, какой из периодов был для него самым успешным.