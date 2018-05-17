Стал известен состав сборной России по хоккею на матч 1/4 финала ЧМ с Канадой

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч 1/4 финала чемпионата мира в Дании со сборной Канады.

Место в воротах занял Игорь Шестёркин. После матча со Швецией Павел Бучневич вытеснил Евгения Дадонова из второго звена, сообщает пресс-служба сборной России по хоккею. 🇷🇺🇨🇦 Состав сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против Канады. Начало игры в 17:15 (мск), прямая трансляция на Первом канале и сайте https://t.co/hVuJjUSFTb, все подробности в нашем твиттере. pic.twitter.com/OrqzHOkV0r — Хоккей России (@russiahockey) 17 мая 2018 г. 🇷🇺🇨🇦 Состав сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против Канады. Начало игры в 17:15 (мск), прямая трансляция на Первом канале и сайте https://t.co/hVuJjUSFTb, все подробности в нашем твиттере. pic.twitter.com/OrqzHOkV0r — Хоккей России (@russiahockey) 17 мая 2018 г. 🇷🇺🇨🇦 Состав сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против Канады. Начало игры в 17:15 (мск), прямая трансляция на Первом канале и сайте https://t.co/hVuJjUSFTb, все подробности в нашем твиттере. pic.twitter.com/OrqzHOkV0r — Хоккей России (@russiahockey) 17 мая 2018 г. Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Канада пройдёт 17 мая. Начало — в 17:15 мск. Ранее нападающий сборной Канады по хоккею Мэтью Барзал не смог назвать слабых сторон команды России в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира.