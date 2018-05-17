Стал известен состав сборной России по хоккею на матч 1/4 финала ЧМ с Канадой

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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч 1/4 финала чемпионата мира в Дании со сборной Канады.

Место в воротах занял Игорь Шестёркин. После матча со Швецией Павел Бучневич вытеснил Евгения Дадонова из второго звена, сообщает пресс-служба сборной России по хоккею.

Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Канада пройдёт 17 мая. Начало — в 17:15 мск. 

Ранее нападающий сборной Канады по хоккею Мэтью Барзал не смог назвать слабых сторон команды России в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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