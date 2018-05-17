Хоккеист сборной Канады не смог назвать слабых сторон у команды России

Нападающий сборной Канады по хоккею Мэтью Барзал в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира признался, что не может найти у команды России слабые стороны.

«Сборная России обладает сильной командой с хорошим подбором исполнителей, у них всё в порядке с атакой и защитой. Затрудняюсь найти у них слабые стороны», — цитирует Барзала ТАСС.

Он также высоко оценил уровень игры россиянина Кирилла Капризова.

«Он отличный парень. Не думаю, что у него возникнут проблемы с тем, чтобы заиграть в НХЛ (Национальной хоккейной лиге)», — сказал Барзал.

Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Канада пройдёт 17 мая. Начало — в 17:15 мск.

Ранее бывший хоккеист санкт-петербургского СКА Александр Юдин заявил, что нынешняя сборная России, выступающая на чемпионате мира в Дании, сильнее, чем олимпийская сборная, завоевавшая золото в Пхёнчхане.