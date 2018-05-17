Александр Кожевников оценил шансы России в матче с Канадой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с телеканалом «Звезда» оценил шансы сборной России в матче с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Дании.

«Даже если они соберутся, у нас большие шансы победить сегодня. Естественно, это произойдёт, если вся наша команда соберётся в один кулак и будет играть самоотверженно, с полной самоотдачей», — заявил эксперт.

По его словам, у канадской команды не очень сильны позиции в обороне и на воротах.

Ранее бывший хоккеист санкт-петербургского СКА Александр Юдин заявил, что нынешняя сборная России, выступающая на чемпионате мира в Дании, сильнее, чем та, что стала победителем Олимпийских игр в Пхёнчхане.