Дзюба — об Игнашевиче: такие люди рождаются раз в сто лет

Нападающий тульского «Арсенала» и сборной России Артём Дзюба рассказал о своём отношении к вызову Сергея Игнашевича в национальную команду.

«Замечательная новость. Игнашевич — легенда российского футбола, человек с невероятным опытом. Такие люди, наверное, раз в сто лет появляются. Один из примеров для молодёжи и всех остальных. В его возрасте играть на столь высоком уровне — это достижение», — сказал Дзюба.

Он также выразил уверенность, что Игнашевич поможет сборной России на ЧМ-2018.

Ранее жена футболиста сборной России и московского ЦСКА Сергея Игнашевича Наталья призналась, что вызов её мужа в национальную команду изменил их планы на совместный отпуск.