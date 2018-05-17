Шарапова поделилась ожиданиями от матча с Гавриловой

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от матча третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с Дарьей Гавриловой.

«Прошло довольно много времени с нашей последней встречи, но я знаю, чего ожидать от её игры», — цитирует Шарапову сайт WTA.

Последний раз теннисистки встречались в 2015 году. Тогда в полуфинале турнира в Риме победу одержала Шарапова. Общий счёт личных встреч — 1:1.

Матч третьего круга турнира в Риме состоится 17 мая, начало — в 17:30 мск.

Ранее россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над представительницей Словакии Доминикой Цибулковой в матче второго круга на турнире WTA в Риме.