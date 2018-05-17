Шарапова: я очень хотела добиться победы в поединке с классной теннисисткой

Короткая ссылка
Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над представительницей Словакии Доминикой Цибулковой в матче второго круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

«Я очень хотела добиться победы в поединке с классной теннисисткой. Чувствую себя превосходно. По правде говоря, нужно просто хочу забыть перипетии первого сета», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Она отметила, что в начале матча действовала медленно, и допустила много ошибок.

«При этом до определённого момента я не сделала никаких выводов. Всё должно было измениться, мне просто нужно было играть более агрессивно. Думаю, что моя игра была на высоком уровне, хотя некоторую часть поединка мне пришлось провести в обороне. Встреча продолжалась два с половиной часа, но я очень рада, как всё закончилось», — добавила россиянка.

Ранее сообщалось, что Шарапова пробилась в третий круг теннисного турнира в Риме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных