Шарапова: я очень хотела добиться победы в поединке с классной теннисисткой

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над представительницей Словакии Доминикой Цибулковой в матче второго круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

«Я очень хотела добиться победы в поединке с классной теннисисткой. Чувствую себя превосходно. По правде говоря, нужно просто хочу забыть перипетии первого сета», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Она отметила, что в начале матча действовала медленно, и допустила много ошибок.

«При этом до определённого момента я не сделала никаких выводов. Всё должно было измениться, мне просто нужно было играть более агрессивно. Думаю, что моя игра была на высоком уровне, хотя некоторую часть поединка мне пришлось провести в обороне. Встреча продолжалась два с половиной часа, но я очень рада, как всё закончилось», — добавила россиянка.

Ранее сообщалось, что Шарапова пробилась в третий круг теннисного турнира в Риме.