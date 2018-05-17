Сборная России по футболу осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА
Сборная России осталась на 66-м месте, сообщает официальный сайт ФИФА.
Тройка лидеров также не изменилась — это команды Германии, Бразилии и Бельгии. В топ-10 входят Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Испания, Чили и Польша.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича на сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года.