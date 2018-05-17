Сборная России по футболу осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА

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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Сборная России осталась на 66-м месте, сообщает официальный сайт ФИФА.

Тройка лидеров также не изменилась — это команды Германии, Бразилии и Бельгии. В топ-10 входят Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Испания, Чили и Польша.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича на сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

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