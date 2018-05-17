WADA вынесет рекомендации РУСАДА после изучения доклада Макларена

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков сообщил, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) намерены дать рекомендации по восстановлении российской организации в правах.

WADA намерено дать рекомендации после изучения доклада главы независимой комиссии Ричарда Макларена.

«Глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор в своей речи сказал, что они даже не успели толком ознакомиться с докладом. Комитет должен сначала изучить полученный документ, а потом уже выносить свои рекомендации совету учредителей», — приводит слова Хрычикова ТАСС.

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что РУСАДА не было восстановлено в правах по итогам заседания исполкома.