WADA вынесет рекомендации РУСАДА после изучения доклада Макларена

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Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков сообщил, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) намерены дать рекомендации по восстановлении российской организации в правах.

WADA намерено дать рекомендации после изучения доклада главы независимой комиссии Ричарда Макларена.

«Глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор в своей речи сказал, что они даже не успели толком ознакомиться с докладом. Комитет должен сначала изучить полученный документ, а потом уже выносить свои рекомендации совету учредителей», — приводит слова Хрычикова ТАСС.

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что РУСАДА не было восстановлено в правах по итогам заседания исполкома.

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