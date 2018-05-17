WADA вынесет рекомендации РУСАДА после изучения доклада Макларена
WADA намерено дать рекомендации после изучения доклада главы независимой комиссии Ричарда Макларена.
«Глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор в своей речи сказал, что они даже не успели толком ознакомиться с докладом. Комитет должен сначала изучить полученный документ, а потом уже выносить свои рекомендации совету учредителей», — приводит слова Хрычикова ТАСС.
Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что РУСАДА не было восстановлено в правах по итогам заседания исполкома.